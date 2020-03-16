 

У иностранного шахматиста возникли подозрения на коронавирус в Мурманске

16.03.2020, 11:52, Новости дня

Предварительно-положительный результат на коронавирус выявлен у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в мурманском отеле «Меридиан» в минувшие выходные, сообщила пресс-служба правительства Мурманской области.

«В ходе мониторинга эпидемиологической ситуации в регионе у всех иностранных участников турнира были взяты анализы на коронавирус. Сегодня один из результатов признан предварительно-положительным», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

Согласно распоряжению правительства, основными задачами координационного совета являются рассмотрение проблем и угроз, связанных с вирусом, выработка предложений по борьбе с ним, организация органов власти для реализации мероприятий, направленных на борьбу с коронавирусом.



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