 

Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после предложения о поправке в Конституцию

16.03.2020, 11:52, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что общалась с президентом Владимиром Путиным после того, как она предложила внести поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах.

«Разговаривала», – подтвердила Терешкова РИА «Новости».

В то же время она не ответила на вопрос, что ей сказал президент. «Очень много хотите знать. А это секрет», – заметила она.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты.

Позже Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за «сохранение Путина».

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Анонс от Поклонской: скоро главная загадка будет раскрыта

19.02 / Синоптики сказали, сколько продлится аномальная погода в России

12.02 / НАТО взяло на себя функции коалиции США в Ираке

19.02 / Мать хочет вернуть сына, которым занималась только прабабушка

11.02 / В Украине объявили штормовое предупреждение

07.03 / В США похвалились подаренной Россией технологией ударного вертолета

14.01 / Иран отправил черный ящик украинского «Боинга» во Францию

21.01 / Путин подписал указ о структуре нового правительства: одно министерство упразднено, кабмин будет напрямую руководить тремя ведомствами

03.02 / В Полтаве у маршрутки отвалились сразу два колеса. Видео

19.01 / Меркель встретилась с Сараджем и Хафтаром

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика