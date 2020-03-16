Терешкова рассказала о разговоре с Путиным после предложения о поправке в Конституцию

16.03.2020, 11:52, Новости дня

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что общалась с президентом Владимиром Путиным после того, как она предложила внести поправку, позволяющую действующему президенту участвовать в новых выборах.

«Разговаривала», – подтвердила Терешкова РИА «Новости».

В то же время она не ответила на вопрос, что ей сказал президент. «Очень много хотите знать. А это секрет», – заметила она.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем – заключительном – чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию, в том числе с учетом поправки Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. Позже законопроект принял также Совет Федерации, который направил документ на одобрение в региональные парламенты.

Позже Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за «сохранение Путина».

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Этот день будет нерабочим. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.