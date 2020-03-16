 

Китай отверг американский протест на заявления о завозе коронавируса в Ухань военными США

16.03.2020, 11:52, Новости дня

Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.

«Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.

«США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность в области общественного здравоохранения во всем мире», – подчеркнул Гэн Шуан.

Говоря о том, как этот инцидент может отразиться на отношениях двух стран, дипломат указал, что «как мы многократно уже заявляли, стабильные и прочные отношения Китая и США служат не только общим интересам наших государств, но также отражают надежды всего мира».

«Мы надеемся, что США смогут пойти нам навстречу, чтобы устранить имеющиеся разногласия и расширить взаимовыгодное сотрудничество», – отметил Гэн Шуан.

В пятницу стало известно, когда в Китае появился «нулевой пациент», инфицированный коронавирусом. По данным китайских СМИ, первый случай заражения был зафиксирован 17 ноября прошлого года у жителя провинции Хубэй. Но, как предположили в китайском МИД, вирус COVID-19 мог быть «импортирован» в страну.

«Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» – эмоционально заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.01 / В 2019 году зарегистрировано 330 киберинцидентов, связанных с атаками на сайты органов власти Украины

10.02 / Александра Солдатова выступила с показательным номером на московском этапе Гран-при

20.02 / Нацразведку США может возглавить скандально известный посол Гренелл

29.01 / Google опять создаёт коммуникационный сервис. Теперь – по модели Slack

06.02 / Рост пассажирских авиаперевозок в 2019 году в мире замедлился до 4,2%

05.02 / Эксперты рассказали о чувстве свинга в джазе

03.02 / ФСИН решила чаще отправлять осужденных на работу вместо колоний

05.01 / В Украине рано говорить об интернет-голосовании на выборах – глава ЦИК Диденко

25.01 / «У наших претензий нет срока давности». Ярослав Качиньский заявил об обязанности России выплатить Польше репараций

06.02 / Чудовищное испытание от коррупционеров: Трамп продолжает отчитывать демократов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика