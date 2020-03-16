Китай отверг американский протест на заявления о завозе коронавируса в Ухань военными США

16.03.2020, 11:52, Новости дня

Представление США, сделанное Китаю из-за заявлений одного из официальных представителей китайского МИД о возможном завозе коронавируса американскими военными в Ухань, необоснованно, сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуан.

«Некоторое время назад американская сторона как в Пекине, так и в Вашингтоне в связи с указанным вами вопросом сделала Китаю необоснованное представление, китайская сторона в свою очередь сделала США ответное представление в связи с попытками ряда американских высокопоставленных чиновников очернить Китай», – передает РИА «Новости» слова дипломата.

По его словам, Китай надеется, что со стороны США в адрес Пекина более не будут звучать дискредитирующие заявления, особенно в том, что касается усилий КНР в борьбе с эпидемией коронавируса.

«США и Китаю в условиях пандемии COVID-19 следует сотрудничать и общими усилиями обеспечивать безопасность в области общественного здравоохранения во всем мире», – подчеркнул Гэн Шуан.

Говоря о том, как этот инцидент может отразиться на отношениях двух стран, дипломат указал, что «как мы многократно уже заявляли, стабильные и прочные отношения Китая и США служат не только общим интересам наших государств, но также отражают надежды всего мира».

«Мы надеемся, что США смогут пойти нам навстречу, чтобы устранить имеющиеся разногласия и расширить взаимовыгодное сотрудничество», – отметил Гэн Шуан.

В пятницу стало известно, когда в Китае появился «нулевой пациент», инфицированный коронавирусом. По данным китайских СМИ, первый случай заражения был зафиксирован 17 ноября прошлого года у жителя провинции Хубэй. Но, как предположили в китайском МИД, вирус COVID-19 мог быть «импортирован» в страну.

«Вероятно, именно американские военные привезли эпидемию в Ухань. Будьте откровенны!» – эмоционально заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.