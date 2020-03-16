Курс доллара превысил 75 рублей
16.03.2020, 11:52, Новости дня
Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 3,3% к уровню закрытия предыдущей сессии, сейчас он находится на уровне 75 рублей.
На 12.09 доллар США в моменте достигал отметки в 75,03 руб., что на 3,4% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта, свидетельствуют данные торговой площадки.
Евро прибавил 4,4% и торгуется на уровне 84,27 руб., передает ТАСС.
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