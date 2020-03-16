Промышленное производство Китая продемонстрировало худшие показатели за 30 лет

16.03.2020, 11:50, Разное

Промышленное производство в Китая за первые два месяца этого года снизилось на 13,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Со статистикой, опубликованной властями КНР, ознакомился Reuters.

Самое большое падение в годовом исчислении показали инвестиции в основной капитал (24,5 %) и розничные продажи (20,5 %). Сильно снизился и экспорт, на 17,2%. При этом, согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных агентством, рост китайской промышленности прогнозировался на уровне 1,5%.

Неожиданное падение, ставшее самым большим с января 1990 года, объясняется вспышкой коронавируса. В декабре, до ее начала, китайская промышленность показала рост на 6,9%.

О коронавирусе, который впоследствии назвали COVID-19, власти Китая объявили в конце прошлого года. По предварительным данным, он передался людям от диких животных, которыми незаконно торговали на рынке в городе Ухань.

В КНР число заразившихся COVID-19 превысило 80 тысяч человек, более трех тысяч скончались, а число вылеченных увеличилось до 67,7 тысяч человек. Опрошенные Reuters аналитики указали, что несмотря на преодоление в стране пика коронавируса, на восстановление экономики страны может уйти несколько месяцев.

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