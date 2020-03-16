 

Не прошло и полугода: Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян станут родителями в четвертый раз

16.03.2020, 11:43, Разное

Несколько минут назад 39-летняя Маргарита Симоньян, супруга 54-летнего режиссера и телеведущего Тиграна Кеосаяна, опубликовала пост, в котором рассказала, что забеременела всего через 4 месяца после рождения дочери Маро:

Дорогие и любимые подписчики! Даже не знаю, как об этом сообщить без взрыва хохота, но я снова беременна. Это, конечно, слишком рано – получается, я забеременела всего через 4 месяца после предыдущих родов, но раз уж так получилось, не могу воспринимать это иначе как благословение.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян

После будущая мама поделилась своими соображениями насчет прерывания беременности и призвала “рожать вместе”:

Я, кажется, никогда не говорила этого публично, но я против абортов. Не берусь советовать другим и не считаю, что этим должно заниматься государство, но лично для меня аборт всегда был невозможен. Вы помните, когда я родила Маро, я объявила акцию поддержки недавно родивших мам. Мне написали 128 нуждающихся мамочек и получили свой подарок от Маро. Теперь я хочу помочь удержать кого-то от аборта или от того, чтобы оставить ребенка в детдоме. Если вы действительно нуждаетесь, пишите мне сюда, присылайте номер карточки, я сделаю вам перевод, которого хватит на то, чтобы купить все, что нужно к родам и первым месяцам жизни ребенка. Будем рожать вместе 🙂

HELLO! поздравляет супругов с будущим пополнением в семействе!

Младшая дочь Тиграна и Маргариты – Маро

Напомним, в октябре прошлого года Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян стали родителями – у пары родилась дочь Миро. Для режиссера малышка стала пятым ребенком и четвертой дочерью. Вместе с Маргаритой Симоньян, с которой Тигран вместе с 2013 года, он также воспитывает 6-летнюю дочь Марьяну и 5-летнего сына Баграта. Также у Тиграна есть две дочки от предыдущего брака с актрисой Аленой Хмельницкой – 25-летняя Александра и 9-летняя Ксения. До Тиграна Симоньян встречалась с журналистом и телепродюсером Андреем Благодыренко, но детей у них нет.

О дружбе двух жен Кеосаяна – Симоньян (нынешней) и Хмельницкой (бывшей) – читайте здесь.

Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян



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