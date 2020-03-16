Королева Елизавета II возвращается в Букингемский дворец на фоне слухов о вынужденной самоизоляции

16.03.2020, 11:43, Разное

В минувшие выходные британское издание The Sun сообщило, что 93-летняя королева Елизавета II переехала из Букингемского дворца за город из-за опасности заражения коронавирусом. Инсайдеры газеты уточняли, что “Ее Величество находится в добром здравии, но ее консультанты посчитали, что будет лучше на время уехать из Лондона”. Дворец принимает постоянный поток посетителей, в том числе политиков и высокопоставленных лиц со всего мира. Кроме того, до дня рождения королевы осталось всего несколько недель, потому было решено предпринять необходимые меры безопасности.

Информация о переезде монарха из Лондона в Виндзор облетела весь мир, однако уже сегодня утром один из старших помощников Елизаветы II опроверг новость, прокомментировав Daily Mail ситуацию следующим образом:

Ожидается, что завтра королева вернется в Букингемский дворец и все пройдет в штатном режиме.

Ранее стало известно, что королева Великобритании отменила запланированные визиты на завод Bentley Motors и в обсерваторию Jodrell Bank в связи с пандемией. Принц Чарльз также отменил запланированные ранее визиты в Боснию, на Кипр и в Иорданию, прислушавшись к советам британского правительства. Королева Елизавета II в Букингемском дворце

Ожидается, что герцог и герцогиня Сассекские, отказавшиеся от королевских полномочий и устроившие прощальный ланч для своей команды, ближайшие месяцы проведут в Канаде. А летом, если ситуация в мире будет стабилизирована, приедут в Балморал на каникулы. Как сообщает The Times, для малыша Арчи Маунтбеттен-Виндзора, которому в мае исполнится год, это будет первая поездка в шотландское имение Елизаветы II.

В августе прошлого года королева, по слухам, была “разочарована”, когда Меган и Гарри отказались присоединиться к ней во время летнего отдыха. Многие в этом увидели первые нотки пренебрежения герцогини Сассекской к традициям королевской семьи. Пресс-секретарь Меган Маркл и принца Гарри поспешил объясниться: семья была “очень занята”, а их четырехмесячный Арчи “слишком мал” для поездки, что, впрочем, не помешало Меган и Гарри взять крошку Арчи на каникулы на Ибицу и на виллу сэра Элтона Джона на юге Франции. Ожидается, что в Балморале малыш Арчи сможет провести время не только с прабабушкой, королевой Елизаветой II, но и с дедом, принцем Чарльзом, и его женой Камиллой. А вот увидится ли он с кузенами – принцами Джорджем, Луи и принцессой Шарлоттой, неизвестно. Каникулы в Шотландии для семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма – нерушимая традиция. Однако даты их визита в Балморал пока не намечены.