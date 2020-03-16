Авиасообщение Азербайджан – Уфа приостановлено из-за коронавируса

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16.03.2020, 11:31, Новости дня

Авиасообщение Азербайджаном — Уфа пристановлено из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает ГТРК "Башкортостан". Решение о приостановке авиаперелетов из Азербайджана в несколько российских городов принято оперативным штабом при правительстве республики. Полеты по направлению Баку – Уфа – Баку будут временно прекращены с 17 марта. Их осуществляет авиакомпания "Азербайджанские авиалинии". Также на время перестанут летать самолеты в Баку из Казани, Минеральных Вод, Екатеринбурга, Сургута, Красноярска.

Правда, рейс Уфа — Баку авиакомпании NordStar, запланированный на 20 марта, пока не отменен. Более того, билеты на него можно купить. Информацию о рейсе подтвердили и в справочной аэропорта Уфы.

Все эти ограничения в числе прочих вводятся из-за угрозы распространения коронавируса. Как напоминают "Вести", с сегодняшнего дня приостановлен рейс Уфа – Вена – Уфа авиакомпании Utair.

По последним данным, в Азербайджане коронавирусом заражены 23 человека. Один больной скончался, шестеро выздоровели. В Башкотостане ни одного подтвержденного случая заболевания нет, 34 человека госпитализированы с подозрением на вирус. Сегодня стало известно, что в Уфе планируется построить новую инфекционную больницу. Быстровозводимое медучреждение построят меньше чем за год.

Текст:

ГТРК "Башкортостан"



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