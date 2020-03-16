 

Врачи: старые методы борьбы с COVID-19 могут повлиять на сердце, почки и половые органы

16.03.2020, 11:31, Новости дня

Китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 может дать осложнения на сердце, почки и половые органы.

Как сообщает ТАСС, молекулярные биологи пришли к выводу, что коронавирус способен проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другой белковый вырост молекулы CD147. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на органы. "Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции", — пишут ученые.

Также опыты показали, что уже созданные препараты от малярии и атипичной пневмонии могут помочь в борьбе с коронавирусом.

Вспышка нового коронавируса началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Всего случаи заражения были выявлены в 110 странах. ВОЗ признала ситуацию пандемией. По последним данным, заразились свыше 170 тысяч человек, чуть более 6,5 тысячи умерли.

В РФ вводятся дополнительные меры по борьбе с распространением заболевания. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет при правительстве. Некоторым отраслям дадут налоговые каникулы, будет запущена система постоянного онлайн-оповещения россиян. Кроме того, в понедельник была закрыта граница с Белоруссией.

 

 

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.02 / «Молодежка ОНФ» поздравила военнослужащих с праздником

10.02 / Обглоданный псами труп без конечностей нашли в Новой Москве

18.02 / Жертвы кущевских бандитов попросили защиты у генпрокурора

24.02 / Посинел от удушья: мальчик умер, пытаясь сделать сюрприз отцу

11.02 / Экономика: Нехватка нефти толкнула Минск на отчаянный шаг

05.02 / USA Today – после победы на первых кокусах открытый гей-кандидат дал волю эмоциям

28.01 / Из Шереметьево госпитализировали ребенка с высокой температурой

14.02 / Уехали насовсем: принц Гарри и Меган Маркл закрыли свой офис в Букингемском дворце

21.01 / Песков не назвал будущее место работы Чайки

02.02 / Во Львовской области задержали грузовик-рефрижератор с несовершенноленими мигрантами. Он ехал в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика