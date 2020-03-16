По нацпроекту «Жилье и городская среда» 37 тыс. татарстанских семей улучшили жилищные условия

16.03.2020, 11:30, Новости дня

В прошлом году 37 тыс. живущих в Татарстане семей улучшили жилищные условия по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Всего за 2019 год в республике было введено 2,6 млн кв. метров жилья, что на 11% больше, чем годом ранее. Обеспеченность жильем на одного жителя РТ достигла 27,3 кв. метра, передает «Татар-информ».

За этот год в Татарстане планируется построить 2,9 млн кв. метров жилья.

Цель нацпроекта – улучшить жилищные условия населения и повысить комфортность городской среды. Это один из 12 национальных проектов, которые реализуются с 2019 года в РФ по инициативе Президента РФ Владимира Путина.