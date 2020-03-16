 

В РФ сделано 110 тыс. тестов на коронавирус

16.03.2020, 11:30, Новости дня

Роспотребнадзор отчитался о почти 110 тыс. проведенных лабораторных тестов на коронавирус на территории России.

«По состоянию на 15 марта проведено 109 939 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – приводит «Интерфакс» сообщение Роспотребнадзора.

По данным на субботу, 14 марта, это число составляло 94 тыс. 852 теста.

При этом Роспотребнадзор отмечает, что сейчас в стране существуют два варианта диагностических наборов для определения присутствия коронавируса в организме человека, отмечает Regnum. Произведенные в РФ диагностические системы для определения коронавируса дают результат максимум в течение двух-четырех часов, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

По последним данным, в РФ официально зарегистрированы 63 случая коронавирусной инфекции.

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом. В числе дополнительных мер РФ закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей.



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