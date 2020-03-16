 

Второй танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии прибыл в Одессу

16.03.2020, 11:30, Новости дня

В Одессу прибыл второй танкер с азербайджанской нефтью для Белоруссии, во вторник ожидается танкер с нефтью от трейдеров в Клайпеде, сообщил пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.

«Второй танкер с азербайджанской нефтью вчера пришвартовался в одесском порту «Южный» и стал на слив», – передает БелТА слова Тищенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что после двух месяцев торга с Россией по цене на нефть, Белоруссия нашла сразу шесть новых поставщиков. Причем пять из них – это некие российские компании, которые еще не имели дела с белорусами, шестым поставщиком станет Азербайджан, откуда нефть потечет по украинскому маршруту. 



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