Дебоширка укусила полицейского в самолете Москва – Пхукет

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16.03.2020, 11:30, Новости дня

Пассажирка вылетавшего из Внуково в Пхукет рейса ударила и покусала полицейских, которые были вызваны из-за ее поведения на борту самолета

Следствием установлено, что 15 марта примерно в 1.35 подозреваемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно нанесла инспекторам специализированного отдела по обеспечению общественного порядка линейного отдела МВД в столичном аэропорту Внуково, прибывшим на борт воздушного следовавшего в Пхукет судна, удары ногой в область живота и укусила за кисть левой руки.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении женщины 1984 года рождения. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – приводит РИА «Новости» слова старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елены Марковской.

Женщину сняли с рейса. Следствие продолжает сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела.



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