Ученые открыли новый путь проникновения коронавируса в организм

16.03.2020, 11:30, Новости дня

Молекулярные биологи из Китая выяснили, что коронавирус нового типа, вызвавший пандемию COVID-19, способен проникать в клетки человека не только через рецептор ACE2, но и другой белковый вырост молекулы CD147, следует из статьи, опубликованной в электронной научной библиотеке bioRxiv.

«Мы хорошо знаем, что вирус использует рецептор ACE2 для проникновения в организм, однако он часто встречается в клетках сердца, почек и половых органов. Борьба с вирусом через этот белок может негативно повлиять на эти органы. Мы выделили еще один рецептор, чьи молекулы атакует вирус, что расширяет возможный арсенал средств для подавления инфекции», – передает ТАСС текст исследования.

Вирус SARS-COV-2, вызвавший текущую вспышку пневмонии в Китае и в ряде других стран, проникает в клетки легких человека и других млекопитающих, используя молекулы белка ACE2, покрывающие клетки легких. Эти выросты, как выяснили ученые уже достаточно давно, играют важную роль в жизнедеятельности SARS, возбудителя атипичной пневмонии.

Ученые из Четвертого медицинского военного университета в городе Сиань (Китай) и их коллеги из Института биотехнологии в Пекине выяснили, что возбудитель COVID-19 использует как минимум еще один белковый рецептор CD147, для проникновения в заражаемые им ткани и клетки человека.

Они совершили это открытие, обратив внимание на то, что эти молекулы используются вирусом SARS в процессе проникновения в клетки человека и других млекопитающих, а также играют важную роль в борьбе с другими вирусными инфекциями и малярией. Руководствуясь этой идеей, китайские специалисты обработали культуру клеток легких антителами, блокирующими работу CD147 и попытались заразить их SARS-COV-2.

Оказалось, что даже относительно небольшие концентрации синтетических антител полностью блокировали распространение вируса. Позже ученые подтвердили, что оболочка вируса может сливаться с CD147, наблюдая за зараженными клетками при помощи электронного микроскопа. Подобные результаты опытов говорят о том, что уже созданные препараты, защищающие человека от малярии и атипичной пневмонии, могут помочь в борьбе с эпидемией SARS-COV-2.

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