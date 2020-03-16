Мнение: Госпереворот перенести нельзя. Коронавирус не помеха

16.03.2020, 11:16, Разное

Московский мэр Собянин ввел свободное посещение в школах и велел изолироваться не только прибывшим из опасных стран, но и проживающим с ними в одной квартире. Ранее на 2 недели распустили на каникулы школы при посольствах и дали те же рекомендации частным школам.

Свободное посещение введено и в школах Подмосковья.

Внимание, вопрос: почему не вводятся более жесткие меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции? Например, как во многих странах, власти не закрывают хотя бы музеи, театры и все учебные заведения?

В России слишком мало заболевших? Всего 51 человек на 146,7 млн?

Ок. Но в Италии, которую только ленивый не критикует за раздолбайство, поцелуйчики и обнимашки, которые якобы и привели к стремительному распространению вируса, все начиналось тоже локально и безобидно. 12 февраля в Италии было всего 3 человека, пораженных коронавирусом. 14 марта – 17 660 заболевших, 1266 умерших и всего 1439 выздоровевших. За минувшие сутки заболели 2,5 тысячи. 250 человек умерли.

Похожая ситуация стремительного развития эпидемии наблюдается сейчас в Испании. 27 февраля было 9 заболевших. 14 марта – 5232 , 133 человека умерли.

Мы уверены, что в России вирус не покажет рост по экспоненте? И через две недели число больных, как в Испании, не увеличится в 500 раз?

Или мы лучше, чем Италия, снабжены всем необходимым для лечения и спасения заболевших? Например, ИВЛ – аппаратами искусственной вентиляции легких, из-за нехватки которых в Италии умирает так много людей? Что-то пока условия, в которых оказываются российские заболевшие, пугают больше, чем сама болезнь.

Пусть все это останется страшилками, и Россию минует настоящая эпидемия. Но благодушие властей пугает. И объясняется оно вовсе не медицинскими прогнозами, а политическим расчетом.

На 22 апреля объявлено всенародное голосование, которое должно легитимировать вечное пребывание Путина у власти. Введение серьезных карантинных мер, в частности, закрытие школ, где в основном и располагаются избирательные участки, означает срыв голосования. Этого Кремль допустить никак не может. Поэтому и меры принимаются скорее для проформы. Поэтому и вызвал такое раздражение призыв Дерипаски ввести в стране 60-дневный карантин. Ельцинская «Семья» «открыто призывает обнулить референдум и конституционную реформацию».

Конечно, это же не Питерский форум и не футбольный матч. Сдвинуть голосование, к примеру, на осень, невозможно – выдохнется всенародный одобрямс как открытое шампанское. Ну, нельзя перенести госпереворот!

Поэтому вместо карантина – только пост и молитва. Ну и водка, разумеется. Наше главное национальное лекарство от всех бед и напастей. Авось, пронесет!