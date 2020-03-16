Россия закрывает границу с Беларусью из-за распространения коронавируса

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16.03.2020, 9:13, Новости дня

Россия закроет границы с Беларусью для передвижения людей из-за распространения нового коронавируса, объявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

“Мы последовательно, в зависимости от развития пандемии, закрываем свои границы. В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов”, – пояснил глава правительства на оперативном совещании с вице-премьерами. Мишустин лично возглавляет координационный совет по борьбе с коронавирусом в России.

По последним данным, в Беларуси зафиксировано 27 случаев заражения новым коронавирусом, три человека из них вылечены.

В России зарегистрировано 63 случая COVID-19: из них 60 больных – россияне, один итальянец и двое граждан Китая. 

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Евросоюзом, Швейцарией и Норвегией, до этого – с Китаем, Ираном, Южной Кореей, Францией, Испанией, Германией. Запреты вводят и другие государства.

 



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