Правительство Кыргызстана вводит госрегулирование на муку, хлеб, растительное масло и сахар

16.03.2020, 11:13, Новости дня

Правительство Кыргызстана установит максимально допустимые цены на товары первой необходимости: муку, хлеб, растительное масло и сахар. Об этом сообщил премьер-министр страны Мухаммедкалый Аблыгазиев.

“Госагентство антимонопольного регулирования сегодня завершит работу по ценам на муку и хлеб. Мы введем ограничения. Нельзя будет продавать по ценам, выше установленных, – заявил Аблыгазиев. – Мы должны прекратить все действия по наведению паники среди населения. Мы создадим условия для того, чтобы граждане знали, почем они смогут покупать муку, хлеб, растительное масло и сахар, и планировать свой бюджет”.

По словам премьера, правительство отрегулирует цены на 11 наименований.

В минувшие выходные на рынках страны наблюдался ажиотажный спрос на продукты первой необходимости, вследствие чего на некоторые товары заметно выросли цены. Сотрудники финансовой полиции и Госагентства антимонопольного регулирования провели рейды, нарушителей намерены привлечь к ответственности.

Ранее Совет безопасности Кыргызстана принял решение все школы и вузы страны закрыть на карантин до 29 апреля.