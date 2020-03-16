Мнение: Костюм чумного доктора в Средневековье – все продумано

16.03.2020, 11:10, Разное

В Средневековье тоже не дураки жили. Взять, к примеру, костюмы чумных докторов. Казалось бы, для “отпугивания болезни” придумали такой пугающий наряд – практически дикое шаманство. Но нет, все сугубо практично устроено. И с умом, разрабатывал костюм тоже доктор.

Города за стенами были перенаселены, к тому же – царила страшная антисанитария. Ну и к середине 14 века из Монголии в Европу была занесена чума, которая превратилась в пандемию, получившую название “черная смерть”. Врачи тогда, конечно же, существовали, хотя они больше основывались на религиозных догмах, либо попросту были шарлатанами.

По мнению историков, первый случай найма врачей именно для борьбы с чумой исходил от Папы Римского Клементия VI, которые пригласил докторов для лечения жителей французского Авиньона. Постепенно “чумные доктора” (такие, как мы их видим на фото) появились во всех крупных городах средневековой Европы. Именно эти специалисты стали цениться и имели большое жалование.

“Чумной доктор” выделялся необычным костюмом, который полностью сформировался постепенно. Такой костюм был предложен французским врачом из Монпелье Шарлем де Лормом, который был личным врачом королевы Франции, Марии Медичи. За основу костюма были взяты кожаные доспехи пехоты того времени. Маска с клювом ассоциировалась с древнеегипетским богом мудрости и знаний Тотом, который имел голову птицы ибиса. Конечно, считалось, что этим сходством маска отпугивает болезнь. Но также клюв имел и функциональную нагрузку, он защищал врача от болезнетворного запаха. В клюв закладывались травы и вещества с сильным, резким запахом. Это были сушеные травы и цветы, камфора, различные специи, либо губка с уксусом.

Чумные врачи постоянно жевали чеснок. Клюв имел два вентиляционных отверстия, а в маске имелись две стеклянных вставки, которые защищали глаза. Плащ и вся одежда врача была пропитана воском для защиты от заражения при работе с больными. На шее доктора висела небольшая шкатулка (поммандер), в которой хранились разные травы, которые тоже должны были отпугнуть болезни.

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