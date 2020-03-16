Мнучин: затраты на помощь в связи с коронавирусом будут «значительными, но не огромными»

16.03.2020, 11:07, Новости дня

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что стоимость законопроекта о стимулирующих мерах в связи с эпидемией коронавируса, вероятно, будет «значительной, но не огромной».

Выступая на телеканале Fox News, Мнучин сказал, что он надеется получить более точное представление о стоимости законопроекта в течение ближайшей недели.

«Некоторые моменты сложно смоделировать, потому что неизвестно, сколько людей окажутся дома. Мне хочется быть осторожным, приводя какие-то цифры, – сказал он. – Думаю, основываясь на цифрах, которые мы увидим, речь зайдет о значительных, но не огромных затратах».

По словам министра, экономике нужно оказать поддержку, и правительство сосредоточено на помощи бизнесу, который нуждается в ликвидности.

«[Эти усилия] ориентированы на работодателей, у которых заняты 500 и менее человек, – сказал Мнучин. – Это лишь часть экономики, но это та экономика, которая пострадает больше всего. Важно то, что мы получим от Конгресса все, что нам нужно».

В субботу Палата представителей подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи в связи с коронавирусом, который предусматривает бесплатную диагностику и оплачиваемый больничный, в попытке ограничить экономический ущерб от пандемии, которая привела к закрытию школ, спортивных комплексов и офисов.

Мнучин сказал, что он общается с организациями, представляющими малый бизнес, которые выражают свою обеспокоенность, но также разговаривает с законодателями и полагает, что законопроект будет поддержан сенаторами от обеих партий.

Он сказал, что правительство сосредоточится на поддержке авиаперевозок, гостиничного бизнеса и круизной индустрии.

Авиакомпания American Airlines сообщила в субботу о планах сократить 75 процентов международных полетов до 6 мая и приземлить практически весь парк широкофюзеляжных самолетов, в то время как авиакомпании пытаются ответить на глобальный обвал спроса на авиаперевозки в связи с пандемией коронавируса.