Администрация Трампа посылает смешанные сигналы о серьезности эпидемии коронавируса

16.03.2020, 11:07, Новости дня

БЕЛЫЙ ДОМ – Президент США Дональд Трамп и члены его администрации пытаются успокоить паникующую страну, после того как полки многих магазинов опустели из-за покупателей, решивших создать огромные запасы на фоне пандемии коронавируса.

После конференц-совещания с руководителями 30 продуктовых сетей Трамп сказал: «Не нужно закупать столько. Успокойтесь. Расслабьтесь».

«У нас нет дефицита, кроме того, что создали люди, закупающие в три-пять раз больше, чем обычно», – добавил он.

Трамп без предварительного уведомления на короткое время появился в зале для брифингов вместе с некоторыми членами рабочей группы по борьбе с коронавирусом, но не стал отвечать на вопросы.

Президент заявил, что коронавирус – это «нечто, над чем мы имеем огромный контроль», после чего передал слово вице-президенту Майку Пенсу, который возглавляет рабочую группу.

Некоторые члены этой группы выразили большую осторожность в отношении предстоящего развития событий.

Глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктор Энтони Фаучи подчеркнул, что «худшее еще впереди», а министр здравоохранения Алекс Азар предупредил, что масштаб пандемии может превысить возможности американской системы здравоохранения.

Брифинг прошел на фоне введения ограничений на массовые мероприятия, которые вводят все новые города и штаты.

Губернатор Калифорнии Гейвин Ньюсом распорядился закрыть все бары и винодельни в самом населенном штате США. Он также объявил, что люди старше 65 лет должны самоизолироваться на дому, поскольку они относятся к группе высокого риска при заражении COVID-19.

По распоряжению губернатора Огайо Майка Девайна все рестораны работают только на вынос или осуществляют доставку.

В Бостоне, третьем по численности населения городе на северо-востоке США, в воскресенье объявлено чрезвычайное положение. Все бары, рестораны и ночные клубы должны сократить заполняемость до 50 процентов от предельно разрешенной и не допускать очередей. При этом до дальнейшего уведомления они могут работать только до 23 часов.

После этого объявления федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний выпустили общенациональную рекомендацию не допускать собраний с участием более 50 человек в ближайшие восемь недель.

Отвечая на вопрос о целесообразности общенациональных ограничений по примеру других стран, Фаучи сказал: «Чтобы защитить американский народ, мы рассмотрим любые решения, и допускаются любые варианты».

Около половины из 50 штатов США распорядились временно закрыть школы.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в воскресенье объявил о закрытии школ в городе Нью-Йорке.

В аэропортах по всей территории США увеличилось время ожидания и наблюдались признаки паники, поскольку власти приступили к работе по новым правилам для сдерживания распространения коронавируса.

Эти длинные очереди «неприемлемы», заявил журналистам в Белом доме исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Чад Волф, пояснив, что процедуры в пунктах въезда были скорректированы, и, по состоянию на воскресенье, время ожидания сократилось примерно до 30 минут.

Граждане США и обладатели вида на жительство, которые возвращаются из стран, подпадающих под новый запрет на поездки, должны пройти дополнительную проверку, чтобы власти могли установить, могут ли они вернуться в свои города, сообщило министерство внутренней безопасности.

Если им не потребуется медицинская помощь, они будут отправлены домой и проведут две недели в самоизоляции.

Однако проживающим в США иностранным гражданам, которые посещали страны, попавшие под запрет, не будет разрешено вернуться в Соединенные Штаты. Представитель министерства внутренней безопасности сообщил, что им придется поехать в третью страну, не попавшую под запрет, и переждать две недели в само-карантине перед поездкой в США.

В США зарегистрировано более 3621 случая коронавируса во всех штатах из 50, кроме одного. 69 человек скончались.

Контролируемый однопартийцами президента – республиканцами, Сенат в понедельник рассмотрит законопроект об оказании срочной помощи, одобренный Палатой представителей, где большинство составляют демократы.

Законодательство предусматривает выделение средств на поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, которые столкнулись с повышенными расходами на оплату отпуска по болезни, а также физических лиц, потерявших доход из-за карантина или сокращения экономической активности.

Центральное место в предложенных президентом экстренных мерах занимает расширение тестирования на коронавирус.

США подвергались критике за медленное внедрение тест-систем для диагностики коронавируса, и Трамп пообещал расширить возможности для тестирования, включая создание центров, где анализ можно будет сдать проездом.

Белый дом сообщил, что на этой неделе в наличии окажется 1,9 миллиона тест-систем. Кроме того, в ближайшие дни появится сайт для предварительного отбора лиц, которым тестирование будет проводиться в приоритетном порядке.