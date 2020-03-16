Курс евро превысил 83 рубля

16.03.2020, 11:05, Новости дня

Курс евро по отношению к рублю на Московской бирже вырос на 3% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Согласно данным на 11:02 мск, европейская валюта торговалась на уровне 83,12 рубля, ТАСС

По состоянию на 11:10 мск евро находился на отметке 83,28 руб., что на 3,2% выше уровня закрытия торговой сессии 13 марта. Американская валюта выросла до 74,44 руб. (+2,5%).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне подешевела на 4,9% – до 32,18 доллара за баррель. Стоимость сорта WTI опустилась на 3,3% – до 31,05 доллара за баррель.