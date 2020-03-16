Операторы связи предупредили о повышении цен из-за бесплатного доступа к социально значимым ресурсам

16.03.2020, 11:05, Новости дня

Обеспечение бесплатного доступа к социально значимым интернет-ресурсам без компенсаций со стороны государства приведет к росту тарифов на связь, сообщили участники рабочей группы комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ в проекте предложений по финансированию такого доступа.

Как пишет «Коммерсант», группу входят представители МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2, «ЭР-Телекома», «Яндекса», Mail.ru Group и отраслевых ассоциаций. После согласования комиссией предложения будут направлены в правительство и Минкомсвязь.

Для компенсации затрат на предоставление бесплатного доступа к ресурсам участники рабочей группы РСПП предлагают два варианта: введение налоговых льгот или вычетов либо запуск специальных тарифов с минимальным фиксированным ежемесячным платежом.

По данным газеты, Минкомсвязь против предоставления операторам связи компенсаций за доступ к социально значимым сайтам.

В МТС, «МегаФоне» и «Яндексе» подтвердили, что участвовали в разработке предложений рабочей группы. В «Вымпелкоме», Tele2, «ЭР-Телекоме» и Mail.ru Group отказались от комментариев. В «Ростелекоме» согласны, что поддержка государства может потребоваться, если в перечень попадут коммерческие сервисы. В этом случае затраты понесут не только операторы, но и сами интернет-площадки, поскольку это приведет к увеличению расходов на серверы и увеличению платежей операторам связи за трафик, говорится в проекте рабочей группы.

Эти затраты будут переложены на абонентов, в результате рост цен составит 15–20%. Таким образом, в 2020 году может быть как минимум две волны повышения цен на сотовую связь, учитывая потери операторов от международного роуминга в результате снижения курса рубля.

Напомним, обеспечить абонентам бесплатный доступ к порталу госуслуг и сайтам всех органов власти с 1 марта потребовала Минкомсвязь. Решение было принято в ходе реализации проекта «Доступный интернет», о котором Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию.

Список ресурсов, как ожидалось, будет сформирован к концу февраля.

При этом сотовые операторы и интернет-компании потребовали от государства компенсации за бесплатный доступ к социально значимым сайтам. В Кремле заявили, что этот вопрос проработает правительство.