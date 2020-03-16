Минздрав назвал вещество для профилактики коронавируса

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16.03.2020, 11:05, Новости дня

Спрей с веществом интерферон альфа рекомендуется применять для профилактики новой коронавирусной инфекции у взрослых, говорится во временных методических рекомендациях Минздрава.

«Медикаментозная профилактика у взрослых: для медикаментозной профилактики COVID-19 у взрослых возможно интраназальное введение рекомбинантного интерферона альфа», – говорится в материалах ведомства, которые приводит РИА «Новости».

Интерферон альфа – основное действующее вещество различных препаратов, а не торговое наименование, в аптеке достаточно назвать вещество, и фармацевт предложит несколько вариантов на выбор.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены более 153 тыс. человек в 140 странах, большинство выздоровели, 5,7 тыс. скончались.

На сегодня в РФ зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции, из них 60 у граждан России, два у граждан Китая, один у гражданина Италии. Выздоровели и выписаны два гражданина КНР, один житель России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

Как отмечает Роспотребнадзор, по состоянию на 15 марта проведено 109 939 лабораторных исследований на корронавирус.



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