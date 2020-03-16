 

Турция заявила об устранении 11 членов РПК в Сирии

16.03.2020, 11:05, Новости дня

Турецкие силы нейтрализовали 11 членов Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) в Сирии в зоне проведения операции «Источник мира» в районе провинции Идлиб, сообщило министерство национальной обороны Турции.

«Были нейтрализованы 11 террористов РПК/СНС (связанные с РПК курдские «Силы народной самообороны», запрещены в Турции), которые пытались проникнуть в зону «Источника мира» с целью подрыва безопасности. Мы продолжим принимать все меры для обеспечения мира и спокойствия в регионе», – передает ТАСС заявление ведомства.

О том, в каком конкретно месте или населенном пункте была проведена операция против РПК, не уточняется.

В воскресенье российские и турецкие военные приступили к первому совместному патрулированию трассы М4 в сирийском Идлибе.



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