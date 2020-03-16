 

Орландо Блум полгода воздерживался от секса до встречи с Кэти Перри

16.03.2020, 11:01, Разное

Несколько лет назад Орландо Блум не мог похвастаться успехами в личной жизни. Актеру пришлось даже в течение полугода воздерживаться от секса.
Знаменитость заводил в собственной жизни не менее пяти серьезных романов с разными знаменитостями, включая Линдси Лохан и Миранду Керр. С последней он прожил в браке три года. Последовав рекомендации своего товарища, Орландо Блум в 2016 года принял решение отказаться от секса на полгода. Такой целибат в конечном счете пришелся ему по душе, за данный период времени он не ощутил каких-либо проблем, кроме встречи с будущей женой Кэти Перри и матерью его второго ребенка. Когда звезда появилась в его жизни, артисту пришлось забыть об эксперименте, но об этом он совсем не пожалел.

По причине распространения коронавируса пара была вынуждена отменить свадьбу в Японии. Болезнь так быстро продвигается по миру, что певица и актер перенесли личный праздник.

Орландо Блум прославился благодаря работе над фильмами из серии «Властелин колец» и приквелу «Хоббит», а также «Пиратам Карибского моря». Впервые на сцене он появился еще в детстве, признание получил после выхода фильма «Братство кольца».



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