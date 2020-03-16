 

Гаджеты: В Сети раскрыты все доступные варианты расцветки Huawei P40

16.03.2020, 11:01, Разное

В Сети раскрыты все доступные варианты расцветки корпуса для смартфона Huawei P40. Официальная презентация телефона пройдёт в режиме онлайн-трансляции 26 марта.
Инсайдер Эван Бласс, известный своими весьма точные прогнозы на счёт флагманских моделей смартфонов, порадовал поклонников новой информацией. Она касается цветовых вариантов Huawei P40 и модели P40 Pro. Все покупатели получат возможность выбрать между белым, чёрным, синим и золотым цветом. Также доступны несколько градиентных вариантов. Несмотря на такое обилие цветовых решений, самый дорогой и производительный Huawei P40 Pro Premium Edition представлен только в чёрном и белом корпусе.

Прочие технические характеристики Huawei P40 остаются без комментариев официальных представителей корпорации. Инсайдеры утверждают, что самая мощная версия обзаведётся 12 Гб ОЗУ и 512 Гб собственной памяти, а экран 6,7 дюймов будет работать с частотой обновления до 120 Гц.



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