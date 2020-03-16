 

Гаджеты: Realme 6i выйдет с мощным аккумулятором и камерой на 16 Мп

16.03.2020, 10:01, Разное

На просторах интернета появилась новая информация, которая касается смартфона Realme 6i. Согласно имеющимся данным, аппарат выйдет с «фронталкой» на 16 Мп и батареей на 5000 мАч.
Официальная презентация этого мобильного устройства состоится в ближайшие дни, а в Сети стали известные очередные сведения о новинке. Прежде сообщалось, что основой смартфона послужит процессор Helio G80 от MediaTek. Он содержит два ядра ARM Cortex-A75 с шестью ядрами ARM Cortex-A55 и парой ядер Cortex-A75. Графический блок применяет ускоритель Mali-G52 MC2.

Realme 6i получит экран с незначительным вырезом в верхней части, там станет находиться фронтальная камера с 16 Мп. Камера на обратной стороне получит четырехкомпонентную конфигурацию с основным датчиком на 48 Мп. В тыльной части корпуса имеется сканер отпечатков пальцев. Еще стоит отметить наличие аккумулятора объемом 5000 мАч и порта USB Type-C.

Realme являлся суббрендом компании Oppo до 2018 года, а после стал отдельной фирмой. Первоначально предназначался для развивающихся государств, перво-наперво для рынка Индии. К летнему периоду компания продавала собственные изделия в двух десятках странах, в том числе в ОАЭ, Вьетнаме, РФ, Франции и других.



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