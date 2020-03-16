В США сегодня стартуют клинические испытания вакцины от коронавируса

16.03.2020, 10:58, Новости дня

Сегодня в США начинаются клинические испытания вакцины от нового китайского коронавируса, в которых будут принимать участие 45 молодых и здоровых добровольцев. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американского чиновника.

Испытания будут проводиться с различными дозами вакцины, разработанной Национальным институтом здравоохранения США и компанией Moderna Inc.

Экспериментальную дозу сегодня получит первый доброволец.

Исследование проводится в институте Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в Сиэтле.

Представители общественного здравоохранения США отметили, что для полной проверки любой потенциальной вакцины потребуется от года до 18 месяцев.

Нет никаких шансов, что участники могут заразиться от прививок, потому что они не содержат самого вируса. Цель испытаний – убедиться, что вакцина не вызывает никаких серьезных побочных эффектов, пишет агентство.

Десятки исследовательских групп по всему миру стремятся создать вакцину. Они исследуют разные типы вакцин – прививки, созданные с использованием новых технологий, которые не только быстрее производятся, чем традиционные прививки, но и могут оказаться более эффективными. Некоторые исследователи стремятся к получению временных вакцин – тех, что могли бы защитить здоровье людей в течение срока, пока будет разрабатываться более длительная защита, отмечает Associated Press.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.