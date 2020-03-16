В Украине зафиксировали два новых случая инфицирования коронавирусом

16.03.2020, 10:58, Новости дня

В Украине зафиксировано два новых случая инфицирования коронавирусом. Об этом 16 марта проинформировала пресс-служба Черновицкой обласной государственной администрации в Facebook.

“В Черновицкой области зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции. Пациенты были госпитализированы с подозрением еще 6-го и 13 марта. С тех пор находятся в инфекционном отделении областной клинической больницы и получают надлежащую медицинскую помощь”, – отметили в пресс-службе.

UPD: ‼️У Чернівецькій області зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції.Пацієнти були госпіталізовані з… Posted by Чернівецька обласна державна адміністрація on Esmaspäev, 16. märts 2020

В Минздраве Украины добавили, что инфицированными являются две женщины, их состояние оценивается как стабильное.

Пресс-служба Центра общественного здоровья при Минздраве Украины добавила, что по состоянию на 9.00 16 марта в Украине подтверждено 5 случаев инфицирования коронавирусом.

“По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области”, – рассказали в пресс-службе.

В общем вирусологический референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 500 образцов.

Лабораторно підтверджено 5 випадків COVID-19 станом на 16 березня (9:00)За результатами дослідження вірусологічної… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 16. märts 2020

Ранее в Украине было известно, о трех случаях заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 16 марта в Китае в общей сложности было зарегистрировано 80 860 подтвержденных случаев, 67 490 человек вылечились и выписались, 3213 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 15 марта за пределами Китая коронавирусом заражены 72 469 человек в 143 странах. 10 955 инцифировались только за последние сутки. Зарегистрирован 2531 случай с летальным исходом, 333 из них – за последние сутки.