Мнение: Выезды на картошку в СССР

16.03.2020, 10:40, Разное

Коллеги, а вас в СССР выгоняли в поля, «на картошку», помогать колхозникам вручную собирать урожай? Одни читатели пишут, что интеллигенцию принуждали к никому не нужному труду в целях ритуального унижения, чтобы та не зазнавалась перед рабочими и крестьянами. Другие возражают — копать картошку было весело и интересно, эдакий активный отдых на свежем воздухе.

Вот несколько комментариев из поста с фотографией «буржуев», которых молодая советская власть заставила чистить снег и лёд на улицах:

https://olegmakarenko.ru/1809907.html

Ната Чернышева. Я помню, как мы, дети, вваливали на колхозных полях. Весной с апреля, осенью до ноября, и разумеется, летом.

Рабы на плантации, да. Попробуй откажись. Засовестят, застыдят, назовут буржуйской отрыжкой. Если заболеешь – лентяй, притворяешься, або не работать. У нас такой лентяй от перитонита умер в 8 классе. Притворялся же. Гонять ради него в поле скорую еще…

Конечно, никто не платил никому ничего. Грамоту в класс повесят, мол, ударники социалистического труда. И всё.

Ajnar. Мы в поле ходили, конечно, две недели максимум. Больше дурака валяли.

Toptull. После окончания 5 класса, летом, было предложено один месяц провести в трудовом лагере. А так как в начальной школе у нас у всех был одни месяц школьного лагеря (завтрак, обед, дневной сон, различные мероприятия), то в целом всё было знакомо и родители отправили, естественно. Хотя можно было и отказаться. А что не идти-то, вечер всё равно свободный.

Пять дней в неделю ходили мы в Питомник, при Ботаническом саде, у себя в городе (центр региона). И так месяц. Пропалывали посадки саженцев различных деревьев. Весело было. Девчонки и мальчишки. Детство. Никаких надзирателей. В дождь, естественно, никаких работ.

А потом каждому от питомника пришла зарплата, которую нам выдала классный руководитель. Я получил на руки чуть меньше 11 рублей. Это было в 1980-е.

Ну, а грамот благодарственных у меня действительно много было.

Ната Чернышева. Где же, интересно, аж 11 рублей платили за работу в полях. Нам не платили ничего. А вот за социалистическую совесть постоянно дёргали.

Ботанический сад, город… буржуй вы, вот что скажу.

Я жила на Кубани, в колхозе. Там были поля-поля-поля… капуста, бурак, – кормовой, которым убить можно, проклянешь все на свете пока из земли выдернешь, а после капусты дёргать эти бодылки… в дождь, ага. Картошка, само собой. Сады. Свинофермы! Птичник.

В 1990 перебрались на Кавказ, в город, – и вот это было фатальной ошибкой, но кто ж знал-то…

Грамот – да, было очень много.

Максим Суворов. А нам в 1990-91 годах в 9-10 классах школы за собирание картошки в течение дня давали по два ведра картошки забрать с собой. Сколько картоха тогда стоила, я не знаю.

china_x_pilot. Вручную свёклу дёргали? Ученики? Да ладно, вы жертва режима, вам пенсия положена.

Когда я учился в школе то нас “гоняли” в местный колхоз на эту самую свёклу. Только сахарную. Её убирали специальной техникой-свеклоуборочным комбайном. Если у нас, в рязанской глухомани, они были, то непонятно, почему эти комбайны до всесоюзной житницы Кубани не смогли доехать.

Свёклу эту машинами сгружали в бурты, а наша задача была очищать корнеплоды от остатков ботвы — иначе на приёмном пункте колхозу снижали процент. Так вот, с ножичками и топориками мы проводили время в конце сентября-начале октября, деньги колхозом перечислялись в школу.

Obozrov. В СССР при развитом социализме традиция продолжилась — выезды на овощебазы и на сборку урожая офисных сотрудников из городов.

Многие полагают, что это из-за неразвитости СССР, нехватки техники и рабочей силы в сельском хозяйстве. Ха-ха-ха (три раза, на каждый из моих тапочек).

Это чтобы городские офисники и студенты не обуржуазивались (“буржуазия” от слова “burg”).

Специальная дисциплинарная терапия, на которую тратили больше организационных ресурсов, чем было выхлопа в экономическом плане. Важнее был ментальный результат.

Stasrm. Какой кошмар! Элиту заставляют снег чистить! В цивилизованном обществе это недопустимо. Представляете, Мару Багдасарян заставят улицу мести? А вдруг она уедет из России? Мы не перенесём эту потерю!

Nezdan. Полагаю, автору мешают его буржуазные шоры.

Конечно, такой труд не особенно эффективен с финансовой точки зрения. Но ведь к власти пришли не капиталисты, которые все измеряли критерием прибыли!

Для большевиков привлечение представителей враждебных классов к физическому труду было частью идеологии. Ну как парад победителей: смотри, буржуй, диктатура пролетариата с тобой что сделает, у тебя теперь нет власти над рабочим и крестьянином!

Сколько миллионов чуждых элементов сбегут из страны Советов? Боже, да всем плевать. Это были классовые враги, их судьба не должна была заботить власть рабочих и крестьян.

Если бы буржуй продолжал жить как до Октября (неважно, сколько денег он зарабатывал) — это было бы поражение советской власти. Тот же буржуй, разбирающий завалы с околонулевой эффективностью — победа.

piggly_wiggly22. Кто сможет ответить на немного наивный вопрос. Почему использовать профессора на уборке картошки – плохо, а на сортировке мусора – хорошо?

Fakovivan. Интересно, в настоящее время, много кто-то станет сочувствовать олигархам, министрам, если их возьмут и принудительно отправят расчищать дороги от снега?

vopros_veka. Как так “неэффективности”? Очень даже эффективности! Если целью является расчистить снег, забить гвоздь – тогда да, неэффективно. Но если цель – поглумиться над буржуем, то всё очень даже эффективно. Буржуй, никогда не владевший средствами производства и к классу буржуазии не принадлежавшего ни под каким видом, чувствует себя униженным, оплёванным, то есть самое главное – чувство глубокого удовлетворения у садиста при власти – достигнуто.