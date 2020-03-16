Мнение: Снижение ставки ФРС США

16.03.2020, 10:49, Разное

ФРС США приняла решение о снижении ставки до 0-0,25%. Фактически это означает, что долговой кризис будут заливать деньгами. Если учесть, что аналогичную позицию занял и Китай, то остается лишь ЦБ ЕС, который, скорее всего, примет такое же решение.

Суть происходящего вполне очевидна: три крупнейшие экономики будут решать свои проблемы за счет всех остальных, так как инфляцию нужно будет куда-то сбрасывать. Сложнее всего в этом смысле Китаю, затем – Европе. Но всем остальным будет еще хуже.

Саму проблему, которая находится в основании кризиса, действия эмиссионных центров трех экономик, конечно же, не решают. Они лишь оттягивают ее, хотя принцип "сдохни сегодня, а я – завтра" по отношению к внешним экономическим субъектам, вполне оправдан. На такой логике можно тянуть достаточно долго, хотя и не бесконечно.

Нам от этого, конечно, не легче. Мы входим в число тех, за чей счет и будут выходить из кризиса все три мировые экономики. Для того и существует периферия мирового капитализма, чтобы быть канализационным стоком для ведущих стран. Выход, конечно, есть всегда – нужно выйти из этой системы и создать свою, иную. Некапиталистическую. В которой деньги не будут являться товаром – а это и есть базовая причина сегодняшнего кризиса. В рамках другой, некапиталистической системы, появятся свои собственные противоречия, которые тоже могут стать критическими и даже фатальными – но в этом случае мы уже не будем зависеть от внешних по отношению к себе факторов. Все катастрофы будут нашими собственными, как и все достижения и победы.

Но такой выход потребует полной смены управляющей элиты и ее целеполагания. Красть как не в себя, что является основой существования нынешнего управляющего сословия, станет невозможно. Возникнет задача формулирования новых целей и нового смысла жизни. Как для элиты, так и для народа.