Эксперты рассказали, как суперкомпьютер изучает коронавирус

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16.03.2020, 10:35, Новости дня

Научные специалисты сообщили, что им удалось задействовать самый мощный компьютер в мире для поиска наиболее эффективного лечебного средства от распространенного сегодня коронавируса.

Известно, что в течение последних месяцев медики активно работают над поисками эффективных средств борьбы с коронавирусом. Сегодня во многих странах превышен эпидемиологический порог и даже объявлен карантин. Специалисты поняли, что человеческого ресурса недостаточно для борьбы с вирусом. Именно поэтому было принято решение задействовать мощный компьютер IBM Summit. Уже после первого анализа множества вариантов компьютер предложил обратить внимание на найденные им 77 низкомолекулярных соединений.

На данный момент исследователи считают, что компьютер действительно способен помочь в поисках лекарства от коронавируса.



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