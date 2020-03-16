Обновленный кроссовер Haval F5 появится в продаже в мае

16.03.2020, 10:35, Новости дня

Китайская компания Great Wall анонсировала появление в продаже нового кроссовера под названием Haval F5.

В свою очередь, данная модель может поступить к местным дилерам в Китае уже к весне 2020 года. Автомобиль отличается усовершенствованной силовой установкой, а также модернизированной внешностью. Вместе с тем производством модели Haval F5 займутся также на российском заводе. Производитель указал, что модель позиционируется в качестве молодежного автомобиля.

Вместе с тем новый экземпляр отличается многочисленными вставками на кузове, а также усовершенствованными деталями интерьера с новой панелью прибором и мультимедийным комплексом. Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 169 л.с.