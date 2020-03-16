 

Volkswagen готовит новый электрокроссовер VW ID.1

16.03.2020, 10:35, Новости дня

В конце 2019 года немецкий концерн Volkswagen Group анонсировал выход 75 электрокаров, а также 60 гибридных моделей, которые должны быть показаны до 2029 года.

Вместе с тем из-за отмененного автосалона в Женеве пришлось дистанционно раскрыть подробности о новом электрическом кроссовере ID.4. Главным отличием новинки станет то, что она первая начнет поставляться на американский рынок. В свою очередь, разработчики не ограничиваются единственной моделью, также подготавливая и ряд других машин.

Известно, что новый электрокар получит платформу MEB, которая изначально выпускалась исключительно для электрического транспорта. Предполагается, что кроссовер сможет проехать на полном заряде аккумулятора до 298 километров без подзарядки.



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