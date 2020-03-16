24 Horas – 368 погибших — Италия пережила худший день с момента вспышки коронавируса

16.03.2020, 10:22, Новости дня

За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 368 человек, передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечает канал, этот день стал худшим с момента вспышки заболевания в стране, ставшей эпицентром COVID-19 в Европе.

Италия пережила худший день с момента начала коронавирусного кризиса. За последние сутки там умерли 368 человек. В целом общее число погибших составляет более 1800 человек.

В Италии находится главный эпицентр болезни в Европе: в стране уже больше 20 600 заражённых.

Между тем излечившихся от COVID-19 уже более 2300 человек.

Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.