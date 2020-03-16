У актрисы Ольги Куриленко диагностирован коронавирус

16.03.2020, 10:04, Разное

Актриса украинского происхождения, прославившаяся на весь мир благодаря роли девушки Джеймса Бонда, сообщила у себя в соцсетях, что уже больше недели болеет коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сижу в изоляции дома с диагнозом “коронавирус”. Уже почти неделю болею. Температура и слабость – мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!

– написала Ольга.

Куриленко также ответила подписчикам на самые часто задаваемые вопросы. Так, она рассказала, что кашель – не обязательный симптом инфекции. У нее он есть только по утрам, а после, в течение дня, уже не наблюдается. Также актриса поделилась информацией касаемо лечения:

К сожалению, и у “нас” лечения от этого вируса нет. Нужно ждать, когда он сам пройдет. Чтобы сбить температуру, сказали принимать парацетамол, что и делаю. Все. Больше нечего делать. Я, конечно, еще витамины принимаю для себя так. И чеснок ем, так, для иммунной системы. Пью воду. Лимоны выжимаю в воду. Вот вроде и все.

Фото из Instagram Ольги Куриленко

Сейчас Куриленко живет в Лондоне. По последним данным в Великобритании коронавирус обнаружили у 1372 человек, умерли за время наблюдений 35 человек. Напомним, что первым из знаменитостей рассказал о своем диагнозе американский актер Том Хэнкс. В момент, когда у него и его жены, актрисы Риты Уилсон, была диагностирована коронавирусная инфекция, они находились в Австралии на съемках нового фильма. Супругов поместили на карантин.

Ранее Криштиану Роналду, который сейчас и сам находится на карантине, решил закрыть свои отели в Португалии. Две гостиницы Pestana CR7, одна из которых находится на живописном острове Мадейра – в 300 метрах от пристани для яхт, другая – в историческом центре Лиссабона, по распоряжению футболиста будут переоборудованы в больницы для зараженных COVID-19.

О том, как знаменитости реагируют на распространение вируса, можно почитать тут.