На деревню к бабушке: сын Меган Маркл и принца Гарри проведет лето с Елизаветой II

16.03.2020, 10:04, Разное

В августе прошлого года королева, по слухам, была “разочарована”, когда Меган и Гарри отказались присоединиться к ней во время летнего отдыха. Многие в этом увидели превые нотки пренебрежения герцогини Сассекской к традициям королевской семьи. Пресс-секретарь Меган Маркл и принца Гарри поспешил объясниться: семья была “слишком занята”, а их четырехмесячный Арчи “слишком мал” для поездки, что, впрочем, не помешало Меган и Гарри взять крошку Арчи на каникулы на Ибицу и на виллу сэра Элтона Джона на юге Франции.

Ожидается, что в Балморале малыш Арчи сможет провести время не только с прабабушкой, королевой Елизаветой II, но и с дедом, принцем Чарльзом, и его женой Камиллой. А вот увидится ли он с кузенами – принцем Джорджем, принцем Луи и принцессой Шарлоттой, неизвестно. Каникулы в Шотландии для семьи Кейт Миддлтон и принца Уильяма – нерушимая традиция. Однако даты их визита в Балморал пока не намечены.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Также сообщается, что Арчи сможет сопровождать своих родителей во время парада Trooping the Colour. Праздничным шествием отмечают официальный день рождения Елизаветы II 13 июня. Для королевы это будет долгожданное возвращение правнука после нескольких месяцев, проведенных Арчи в Канаде.

Изначально предполагалось, что Арчи вместе с родителями, которые должны были выполнить последние обязательства в статусе старших членов королевской семьи, прилетит в Лондон в начале месяца. Но внезапно было решено, что ребенок останется в Ванкувере вместе с нянями. Ситуацию уже назвали головной болью всей полиции Канады и Великобритании. Охранные мероприятия повышенной сложности придется проводить сразу в двух странах. Пока Меган и Гарри все еще члены королевской семьи, оплата их безопасности ляжет на плечи британских налогоплательщиков. По подсчетам The Sun, нахождение Арчи без родителей в Канаде обойдется в лишние 50 тысяч фунтов стерлингов, или чуть больше 4 миллионов рублей в пересчете на российскую валюту.

Инсайдеры издания уже сообщили, что королева, а также другие члены семьи Гарри крайне расстроены таким решением Меган. В последний раз Елизавета видела правнука 4 месяца назад.