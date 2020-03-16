 

Бегущие из Европы украинцы штурмуют границу

16.03.2020, 9:50, Новости дня

Закрытие границ между странами в Европе и остановка работы компаний привели к хаосу. Польша закрыла границу с Украиной с 15 марта. Остается пока только три пункта пропуска, а остальные закрыты на две недели.

Украина с 17 марта ограничивает перемещение людей через границу с Польшей: запрещается въезд пассажирского транспорта. Между Украиной и Польшой —  крупнейший транзитный коридор с Европой.

Это спровоцировало панику. Десятки тысяч украинцев остались без работы в Европе из-за карантина в компаниях и теперь спешат вернуться домой.

На границе с Польшей при въезде на Украину образовались многокилометровые пробки, сообщают украинские СМИ. Польские и украинские пограничники в растерянности, сотни украинцев уже пытаются преодолеть границу нелегально, на пропускных пунктах не справляются – необходимо пропускать только здоровых людей, а измерение температуры занимает много времени.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.01 / Дело Шеремета. Суд оставил Дугарь под домашним арестом

11.02 / Die Welt – российская нефтяная индустрия выиграла от санкций США

07.02 / Швеция выдала России обвиняемого в хищении 50 миллионов

05.02 / Суд по делу о трагедии рейса МН17: последствия для России

31.12 / Медведев прокомментировал подписание газового контракта между Украиной и Россией

29.01 / Назван мотив убийства академика РАН

08.02 / Массовые беспорядки в Казахстане: за медпомощью обратились 127 человек

13.02 / В ОП поддержали идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий РФ

11.02 / ВОЗ присвоила китайскому коронавирусу официальное название

05.02 / Назвавший избирателей «терпилами» депутат вышел из «Единой России»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика