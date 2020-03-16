 

У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус

16.03.2020, 9:50, Новости дня

У жителя Екатеринбурга подтвержден коронавирус. Заболевание было обнаружено по возвращении из Италии в Москву 13 марта.

Поначалу -10 марта — самочувствие мужчины было нормальным. Однако спустя три дня появилось ухудшение состояния, температура достигла 38,3 градусов. Свердловчанин незамедлительно обратился к медикам, а также сдал тест на коронавирус. Результат оказался положительным, мужчина поместили на карантин в столице, сообщает ГТРК "Южный Урал".

Специалисты ВОЗ подчеркнули, коронавирус может передаваться при использовании наличных денег. Известно, что на бумажных банкнотах вирусы существуют три — четыре дня, поэтому наиболее безопасно использовать пластиковые карты. Рекомендуется чаще мыть руки и в общественных местах не трогать лицо.

Напомним, месяц назад прибывших из Китая уральских туристов поместили на карантин в одном из санаториев Уралмаша  Мера была принята на время инкубационного периода нового коронавируса.

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ГТРК "Южный Урал"



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