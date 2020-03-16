“Яндекс” создал онлайн-карту распространения коронавируса

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16.03.2020, 9:50, Новости дня

“Яндекс” создал карту распространения коронавируса. На ней можно получить актуальную информацию о количестве зараженных, выздоровевших и умерших по странам и регионам.

Для составления карты используются данные Роспотребнадзора и американского Университета Джонса Хопкинса. Выбрав страну на карте, можно узнать число зараженных, выздоровевших и умерших в ней. Помимо этого, есть более подробная информация по городам и регионам.

Так, в данный момент в РФ число заболевших коронавирусом составляет 63 человека, выздоровевших – 3. Наибольшее число заболевших в Москве, там выявлено 25 случаев. На втором месте – Подмосковье. Там количество зарегистрированных случаев составляет 7 человек. Далее следует Санкт-Петербург – 5 человек, в Липецке известно о трех случаях заражения, столько же их в Калининграде.

Текст:

Вести.Hi-tech



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