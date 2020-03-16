Мнение: «Все летит по плану»

16.03.2020, 9:37, Разное

«Все летит по плану». Путин подписывает поправки в Конституцию и отправляет их в КС, чтобы тот установил соответствие новаций основам Конституции (1, 2 и 9 главам). Конституционные судьи собираются непублично (©️пресс-служба КС) рассмотреть запрос президента. И правильно, зачем выносить спор из избы? Ведь (хочется верить) найдется хоть один усомнившийся в этом правовом балагане?

Однако то, что КС все одобрит, сомнений нет. И главная сенаторша РФ Матвиенко уже уверяет, что всенародное одобрямс состоится при любой погоде, то есть, несмотря на коронавирус. Ну, может, дату уточнят.

А в это время в Москве полицейские жестко (на📸) винтят участников несогласованной акции против поправок в Конституцию и политических репрессий. Задержано не менее 35 человек.

(https://t.me/ovdinfo/4197)Потому что те, кто против, как сказала Терешкова, родину не любят!

Не выбивайтесь из стада! Мычите хором, славьте путинский обнулеж (https://t.me/SerpomPo/5366)!

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