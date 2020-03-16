 

Сбежавшую из больницы в Коммунарке пациентку с подозрением на коронавирус вернули

16.03.2020, 9:30, Новости дня

Женщина, предположительно заразившаяся новым коронавирусом, сбежала из медицинского комплекса в Коммунарке, в настоящее время ее задержали и вернули на лечение, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Из больницы в Коммунарке сбежала женщина, у которой, предположительно, коронавирус. В настоящее время она задержана и возвращена на лечение», – сообщил источник ТАСС добавив, что задерживали ее сотрудники полиции.

По его словам, женщина после ухода из больницы находилась дома, круг ее общения после побега устанавливается.

Тем временем главврач больницы Денис Проценко сообщил, что медучреждение в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара.

«Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией. Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявлять гражданскую сознательность», – передает РИА «Новости» сообщение Проценко.

Ранее власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. 

Напомним, ранее в Москве запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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