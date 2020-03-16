Владимир Путин рассказал о потерях РФ от санкций

16.03.2020, 9:30, Новости дня

Россия в результате санкций потеряла около 50 млрд долларов, но смогла их компенсировать, сообщил президент Владимир Путин.

«Да плевать на них, на эти санкции», – сказал он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

«По разным оценкам, мы потеряли где-то 50 млрд [долларов], но мы и заработали столько же», – добавил президент.

Он согласился, что это немалые потери, но введение санкций, по словам главы государства, заставило страну «включить мозги».

Как отметил Путин, РФ начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.

«Мы воссоздали это все. И это идет нам, безусловно, на пользу, это диверсифицирует нашу экономику, по сути, помогает нам решать ключевую задачу», – сказал он.

Путин назвал чушью мнение, что принятые в ответ на санкции меры были губительны для самой России, как «бомбежка Воронежа».

«Контрсанкции» помогли нам развивать сельское хозяйство. Это освободило наш внутренний рынок», – сказал на это глава государства.

По его словам, объемы производства в аграрном секторе выросли в несколько раз, страна заняла первое место в мире по экспорту пшеницы.

«В голову никому не могло прийти, что мы будем такими крупными экспортерами. А мы доведем это еще до большего объема», – отметил Путин.

«Мы начали себя обеспечивать по основным продуктам питания, –добавил президент России. – По молоку, по мясу птицы и свинине». При этом, признал он, для развития производства овощей и говядины нужны дополнительные меры.

Он добавил, что потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России.

«Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия]. Они теряют даже более чувствительные вещи», – сказал президент России.

В качестве примера президент привел потерю в странах Европы рабочих мест, которые перестали быть необходимыми из- за снижения товарооборота с Россией.

«У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас. В этом плане мы ничего не потеряли», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что санкции приносят негативные последствия для обеих сторон.

«Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство. И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений», – сказал он.