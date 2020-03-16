Мишустин поручил разрешить онлайн-заказ безрецептурных лекарств с доставкой

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16.03.2020, 9:30, Новости дня

В РФ в ближайшее время планируется разрешить заказ через интернет отпускаемых без рецепта лекарств, и их доставку, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании с вице-премьерами Мишустин поручил зампреду правительства Татьяне Голиковой вместе с Госдумой обеспечить принятие соответствующего законопроекта: «чтобы уже можно было в ближайшее время заказывать безрецептурные препараты посредством интернета с доставкой», передает ТАСС.

Кроме того, на совещании премьер-министр отметил, что «правительством в рамках бюджета текущего года может быть использован резерв в объеме 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах и поддержке отраслей и граждан. Также будет увеличен объем предоставляемых государственных гарантий».

Также компании, работающие в сферах туризма и авиаперевозок из-за ситуации с коронавирусом получат отсрочку в выплате налогов, причем эта мера впоследствии может быть расширена и на другие отрасли, отметил Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом коснулась прежде всего сфер туризма и авиаперевозок.

Ранее стало известно, что Мишустин лично возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом.

В числе дополнительно принятых мер РФ в понедельник закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей.



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