Американцы начали массово скупать оружие и патроны

16.03.2020, 9:30, Новости дня

Жители США в условиях паники из-за распространения коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные «наборы для выживания», сообщили СМИ.

«Я за два часа продал 12 пистолетов», – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

Он добавил, что продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

«Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх», – добавил Вон.

В некоторых местах в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди, люди стоят по несколько часов. Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

«Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи», – сообщил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и «наборы для выживания».

«Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся», – рассказал менеджер одного из магазинов Джо Мэйсон.

Как отметила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на оценки федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3 тыс. 482, умерли 65 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.