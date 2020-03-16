 

Американцы начали массово скупать оружие и патроны

16.03.2020, 9:30, Новости дня

Жители США в условиях паники из-за распространения коронавируса стали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и всевозможные «наборы для выживания», сообщили СМИ.

«Я за два часа продал 12 пистолетов», – передает ТАСС со ссылкой на Fox News слова владельца оружейного магазина в Калифорнии Гэбриэла Вона.

Он добавил, что продажи винтовок, ружей, пистолетов, револьверов, а также боеприпасов к ним в последние несколько недель взлетели в пять раз.

«Всегда, когда люди не чувствуют себя в безопасности, продажи оружия идут вверх», – добавил Вон.

В некоторых местах в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди, люди стоят по несколько часов. Как объясняют сами американцы, они опасаются того, что из-за пандемии в стране перестанут нормально функционировать силы правопорядка, подчеркивает телеканал.

«Если наши полицейские заразятся, кто будет патрулировать улицы, кто будет нас охранять? Не хочется, чтобы тебя ограбили. Нужно самому защищать себя и свою семьи», – сообщил один из покупателей в оружейном магазине в Калифорнии.

Опасаясь того, что вспышка вызываемого коронавирусом заболевания прервет цепочки поставок продуктов в магазины, жители страны также скупают сухие пайки и «наборы для выживания».

«Люди хотят, чтобы у них были запасы под рукой, если поставки продовольствия прервутся», – рассказал менеджер одного из магазинов Джо Мэйсон.

Как отметила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на оценки федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 3 тыс. 482, умерли 65 человек.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказался неожиданным для Европы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Знаменитому футболисту пришлось работать таксистом «из-за Эрдогана»

05.02 / Автоновости: Mazda патентует рядный шестицилиндровый мотор

19.02 / Financial Timas опубликовала ответ Дерипаски на свою статью

13.02 / Главарем “ДНР” может стать Захарченко, Зеленский не разрешил Ермаку зачистку в ОП. Главное из Telegram-каналов

20.02 / Готовившему теракт в школе в Хабаровске вынесли приговор

07.02 / Нефть подорожала на решении ОПЕК+

02.01 / Бои украинцев Ломаченко и Гвоздика попали в топ-3 поединков 2019 года по версии Top Rank

10.02 / Из-за пранка про коронавирус в метро Москве возбудили дело

14.01 / Импорт в Россию из дальнего зарубежья в 2019 году вырос на 2,1%

05.01 / В мире: Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика