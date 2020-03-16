Джиган вернулся домой из реабилитационной клиники

16.03.2020, 9:29, Разное

Ранее в Сети появилась информация, что Джиган попал в больницу на фоне слухов ухудшения отношений в семье. Недавно он показал пост в соцсети, где сидит в машине, и фанаты посчитали, что артист покинул реабилитационный центр.

В начале весны Джиган провел трансляцию в интернете, где предстал перед подписчиками со сбритыми бровями и бородой, признавшись, что находится в центре реабилитации. Позже выяснилось, музыкант пребывал в элитном рехабе во Флориде. Супруга Оксана Самойлова начала писать грустные посты в Instagram, но поклонники и друзья принялись поддерживать ее, выражая надежду на улучшение отношений в их семье. Рэп-исполнитель, находясь в клинике, нередко обращался к спутнице жизни в соцсетях, где просил прощения за прежние поступки.

Ранее, 15 марта, Джиган появился в Instagram, продемонстрировав кадр, где сидит в дорогостоящем автомобиле. Фанаты исполнителя сделали вывод, что он покинул клинику и едет домой к родным. Потом рэпер подтвердил эти данные, обнародовав видеоролик со словами: «Дом, милый дом».

В феврале Оксана Самойлова родила супругу долгожданного сына Давида. Помимо того, пара воспитывает троих дочерей – Майю, Лею и Ариелу.