Гаджеты: Камера Vivo S6 получила качественный ночной режим

16.03.2020, 9:19, Разное

Совсем скоро состоится официальная презентация нового смартфона компании Vivo под названием S6. На сегодняшний день известно, что данный мобильный аппарат выйдет на рынок с хорошим ночным режимом съемки.

Проверенный сетевой инсайдер @AndroidSaint, который публикует новости технологий на своей странице в социальной сети Twitter, обнародовал тизер смартфона Vivo S6. Согласно этому видеоролику можно понять, что в камере данного мобильного устройства будет реализован очень качественный ночной режим съемки. На текущий момент известно и то, что это изобретение станет относиться к средней ценовой категории, оно поддержит сеть пятого поколения и зарядку на 18 ватт. Что касается применяемой однокристальной системы, то слухи говорят о таких платформах, как Exynos 980, Qualcomm Snapdragon 765G, MediaTek Dimensity.

Vivo – фирма, которая базируется на территории Китая, она работает на рынке с 2009 года и является одним из ведущих изготовителей смартфонов на планете. В 2012-м презентовала аппарат Vivo X1, а спустя два года начала поставлять собственную продукцию в иные государства: сначала это были Индия и страны Юго-Восточной Азии. Три года назад Vivo стала спонсором FIFA. Специалисты издания Forbes считают, что китайский бренд способен выплачивать за рекламные ролики до 60 миллионов евро в год.