 

Гаджеты: Смартфон ZTE Axon 11 порадует любителей качественной фото и видеосъемки

16.03.2020, 9:29, Разное

Новый смартфон ZTE Axon 11 должен порадовать всех любителей качественной фото и видеосъёмки. Об этом рассказали официальные представители корпорации.
Они не стали вдаваться в детали лишь отметив, что официальная презентация ZTE Axon 11 должна состояться 23 марта. Именно тогда озвучат технические характеристики устройства и цену, а также расскажут больше о камере телефона. Исходя из тизерной информации, инженерам и разработчикам удалось добиться просто поразительных результатов по качеству записываемого видео. О чём именно свидетельствуют такие заявления, и сможет ли ZTE Axon 11 превзойти другие камерофоны, пока не известно.

Достоверная информация по ZTE Axon 11 касается исключительно модуля 5G, работающего с сетями передового поколения NSA и SA. Эксперты предположили, что для него потребуется довольно производительный процессор, а значит стоит ожидать Snapdragon 865 или более бюджетный вариант в лице чипа 765G.



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