В Минздраве заявили, что ни у кого из эвакуированных из Италии украинцев коронавирус не обнаружен

16.03.2020, 9:28, Новости дня

У эвакуированных из Италии украинцев коронавирусной инфекции не обнаружили. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины на своей странице в Facebook.

“В аэропорту Борисполь провели экспресс-тест на COVID-19 эвакуированным из Италии. Все тесты показали отрицательный результат, ни у кого коронавирусной инфекции не обнаружено. Итальянские медики провели медицинский осмотр пассажиров при посадке в самолет. Был проведен также температурный скрининг. Непосредственно во время посадки на борт украинские медики также замеряли эвакуированным температуру тела. У всех пассажиров она была в норме. Медики Центра медицины катастроф в течение всего полета проводили медико-санитарный надзор”, – говорится в сообщении.

В аэропорту Борисполь всех эвакуированных обследовали врачи-эпидемиологи.

“Все эвакуированные обязались осуществить 14-дневную самоизоляцию (на время возможного инкубационного периода)”, – добавили в Минздраве.

МОЗ повідомляє: в евакуйованих з Італії пасажирів не виявлено коронавірусуВ аеропорту «Бориспіль» провели експрес-тест… Posted by Міністерство охорони здоров'я України on Pühapäev, 15. märts 2020

Борт прибыл в Киев около 22.30 15 марта. Как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, на родину должны вернуться 123 украинца: 98 граждан Украины, которых 12 марта словенские пограничники отказались выпускать из Италии, а также 25 человек, которые находились в Италии и изъявили желание вернуться в Украину.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зафиксировано три случая заражения коронавирусом, одна из инфицированных умерла. Еще одна украинка скончалась от коронавируса в Италии.

С 12 марта Кабинет Министров ввел карантин по всей Украине. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. 13 марта Совет национальной безопасности и обороны решил закрыть для иностранцев въезд в Украину в ночь на 16 марта и прекратить авиасообщение в ночь на 17 марта. Правительство поддержало эти меры на экстренном заседании 14 марта.