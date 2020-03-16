В Москве из карантина сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

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16.03.2020, 9:27, Новости дня

Женщину поймали, она находилась дома.

Находящаяся на карантине из-за коронавируса гражданкасбежала из больницы в Коммунарке. Об этом 16 марта сообщил главврач московской больницы N40 Денис Проценко.

“Несмотря на проводимую информационную политику, предписания и разъяснительную работу при поступлении, приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализируемых пациентов,которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе. По факту самовольного ухода ночью пациентки из стационара начали взаимодействовать с полицией.Прошу коллег объяснять немедикам серьезность ситуации, а жителям проявить гражданскую сознательность”, – рассказал медик на Facebook, не уточнив был ли подтверждён коронавирус у пациентки.

Как сообщил Mash, пациентка ушла из стационара прямо в тапочках.

Позднее стало известно, что пациентку задержали. После побега она находилась дома, в районе Кунцево. Устанавливается круг людей, с которыми она контактировала. Телеграм-канал 112 сообщает, что женщине 40 лет, ее зовут Марина Федосимова. Первичные анализы показали у пациентки положительный результат. За нарушение карантина ей грозит суд и принудительное размещение на неопределённый срок/ одет последовать и уголовное наказание.

В стационаре Коммунарки сейчас находятся 312 человек, у 17 из них подтверждён коронавирус.

Напомним, что накануне журналист Александр Невзоров сообщил удивительный факт: COVID-19 не берет курильщиков. Европейское издание на основе статистики из Китая вычислило – лишь 1,4% заболевших курили.

Тем временем на фоне распространяющегося и по России коронавируса жители страны начали активно скупать товары в магазинах, в первую очередь – крупы, макароны и гигиенические товары.



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